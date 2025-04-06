"На-на-на, гудбай": Білий дім наклав на відео з депортацією мігрантів веселу музику

У США за наказом Трампа надалі триває депортація мігрантів. Ймовірно, чергову групу іноземців видворили з країни у п'ятницю, 4 квітня.

А у неділю на сторінці Білого дому в соцмережі Х опублікували відповідне відео, на яке наклали веселу музику, передає 24 Канал.

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Кадри депортації зі США

На опублікованих кадрах видно, як під наглядом поліції мігрантів доправили до кордону із Мексикою.

На відео Білий дім наклав пісню "Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye" американського гурту Steam. А також підписав його словами із цієї композиції – "Na na na na, na na na na, hey hey, goodbye", що перекладається як "На-на-на, гей-гей, до побачення".

Цікаво, що цю пісню використовують у світі спорту у випадках виключення гравців чи святкувань перемоги, а також на мітингах для висміювання політичних опонентів.

Ми використовуємо всі федеральні ресурси та державні партнерства, включаючи Державний департамент, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції та Міністерство оборони, щоб забезпечити арешт нелегальних іноземців, притягнення до відповідальності, коли це виправдано, і відправлення якомога далі від кордону США та Мексики,

– написали у прикордонно-митній службі США.

Нагадаємо, що нещодавно українцям у США, які легально перебувають там за гуманітарною програмою, надіслали електронні листи про анулювання їхнього статусу та вимагали покинути країну впродовж 7 днів. Однак, згодом міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що ці листи були надіслані помилково.