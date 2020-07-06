Дохідність по депозитам рекордно падає і вже становить менше 10%. Під час минулої кризи відбувся “банкопад”. Чи можливо забрати свої гроші назад?

Як вкладникам збанкрутілих банків отримати свої гроші назад та що зараз відбувається на ринку депозитів, розбирався 24 канал.

Збанкрутував банк: хто може отримати свій депозит

У 2014 відбувся "банкопад" – 95 банків збанкрутувало. Тоді НБУ підвищив вимоги до фінансових показників банків, а тому банківська система очистилася від ненадійних установ. Проте разом із "банкопадом" українці, які вкладалися у ці банки, втратили свої заощадження.

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Частину грошей або й всю суму з депозитів можна забрати. Банки співпрацювали з ФГВФО (Фондом гарантування вкладів), а тому сплачували страхові платежі у Фонд.

Тож отримати тіло депозиту та відсотки з нього можуть українців, які мали рахунок в одному із неплатоспроможних банків, що співпрацював з ФГВФО.

Яку суму можна отримати

Вам можуть виплатити до 200 тисяч гривень разом із відсотками нарахованими на день ліквідації банку. Якщо у вас була більша сума на депозити чи набігли більші відсотки, ці гроші повернути не вдасться. Принаймні держава їх не гарантує. Єдина надія, що їх поверне сам банк із продажу активів.

Якщо ви вклали на доларовий чи євровий депозит, то вам порахують по курсу НБУ у день визнання банку неплатоспроможним і виплатять у гривні у розмірі до 200 тисяч. Дізнатися, коли банк вивели із ринку, можна на сайті ФГВФО у розділі Виведення банків з ринку.

Загалом на рахунках ФГВФО ще чекає 3 мільярди гривень, які українці так і не забрали. Фонд закликає українців поспішати, оскільки свої гроші можна повернути лише у період ліквідації банку. Зауважимо, що з 95 банків 45 вже ліквідували.

Як отримати гроші

Гроші повертає Фонд гарантування вкладів через один із 11 банків-агентів:

Приватбанк;

Ідея Банк

Правекс Банк

Альфа-Банк

Кредобанк

Укргазбанк

ПУМБ

Таскомбанк

Південний;

Універсал Банк;

Ощадбанк.

Цікаво, що депозити Ощадбанку ще не гарантуються державою, але банк планують приєднати до системи ФГВФО.

Для того, щоб отримати гроші, потрібно прийти в одне із відділень перелічених вище банків. З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Заяви не потрібно писати.

Гроші також може отримати спадкоємець вкладника, якщо той помер. Потрібно написати заяву та надати документи про спадщину.

Дещо складнішими є ситуації, коли в угоді про депозит була допущена помилка або вкладник змінив які-небудь дані у паспорті. В такому випадку перед тим як йти у відділення, потрібно напряму звернутися до ФГВФО: надати документи про відкриття депозитного рахунку, документи, які засвідчують втрату паспорта, зміну прізвища тощо.

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Коли можна отримати гроші

У Фонду гарантування вкладів є 20 днів, щоб почати виплачувати гарантовані державою депозити клієнтам збанкрутілих банків. Проте, якщо збанкрутував великий банк (понад півмільйона відкритих рахунків), то ФГВФО починає виплачувати до 30 днів з дня збанкрутування.

Українці можуть повернути свої заощадження до кінця терміну ліквідації банку. Це 2 роки з моменту оголошення неплатоспроможності. ФГВФО може в окремих випадках продовжити цей термін, але не більш ніж до 5 років.

Огляд ринку депозитів

На початку 2020 українці могли обрати депозит із середньою дохідністю майже 14%. Проте з початку року облікову ставку, від якої залежить відсоток під депозит, знизили більш, ніж удвічі. Зараз вона становить 6% у порівнянні з 13,5% на початку року.

Зазвичай депозити реагують із піврічним запізненням на зміну облікової ставки. Востаннє облікову ставку змінили у червні і планують ще восени. Це означає, що надалі ставки по депозитах падатимуть ще більше.

Дохідність депозитів

Наразі найвигіднішим є гривневий депозит терміном від 6 до 12 місяців. В середньому дохідність таких депозитів по Україні становить 9,72% .



терміном від 6 до 12 місяців. В середньому дохідність таких депозитів по Україні становить . Натомість доларові депозити вигідніші терміном більше року. В середньому їх дохідність складає 1,97% .



вигідніші терміном більше року. В середньому їх дохідність складає . Єврові депозити є найменш дохідними і складають 1,17% прибутковості терміном у понад рік.

Депозити падають через облікову ставку

Облікова ставка – це один з монетарних інструментів. Від неї залежать не лише депозити, але й кредити, іпотеки, курс гривні тощо. Грубо кажучи облікова ставка встановлює орієнтир щодо вартості грошей. Саме вона стримує інфляцію. При високому рівні інфляції облікову ставку піднімають, тобто вартість грошей підвищують. У 2015 облікову ставку підвищили до 30%. Все через високу інфляцію – 43,3%.

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Проте не лише інфляція є причиною для збільшення облікової ставки. Це часто політичні причини, як-от невдалі переговори з МВФ, подвійні вибори у 2019 чи часте підвищення мінімальної зарплати. Таким чином Нацбанк убезпечує економіку від несподіваних ризиків.

Наразі облікову ставку знизили через економічну кризу внаслідок поширення пандемії коронавірусу. На такий крок пішли і інші країни. Зокрема США заявили, що до 2022 триматимуть відсоткову ставку близьку до 0.