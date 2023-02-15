Депутата з російським паспортом зняли з посади в керівництві Харківської облради

Харківська облрада припинила повноваження депутата Богдана Мальованого. За це рішення проголосували 77 депутатів.

Мальований на сесії не виступив. У Тетяни Єгорової-Луценко залишилося два заступники: Валерія Мураєва і Тетяна Біловол.

Дивіться також Примусова паспортизація посилилась: окупанти на Донбасі маніпулюють роботою

Хто такий Богдан Мальований

Він став заступником голови Харківської облради 25 листопада 2021 року. Ще до початку повномасштабної війни народний депутат Ірина Фріз опублікувала документи про російське громадянство Богдана Мальованого. Водночас Мальований сказав, що вперше чує про своє подвійне громадянство.

Після цього голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко попросила СБУ ще раз перевірити громадянство свого заступника. За її словами, спецперевірку перед призначенням він пройшов.

Уже 5 липня Єгорова-Луценко ініціювала відсторонення Богдана Мальованого з посади заступника голови Харківської облради. Причиною стало поширення у ЗМІ копій документів, які підтверджують наявність у Мальованого російського паспорта.

Як це коментує сам Мальований

Він зазначив, що останнім часом чує багато "інсинуацій та різного бруду" на свою адресу. Колишній депутат додав, що нікуди не втікав 24 лютого і продовжував працювати.

"Я власноруч написав заяву на відсторонення мене з посади до часу проведення перевірки та взагалі вважаю неправильним виносити на розгляд питання, яке виходить за межі повноважень депутатів обласної ради або щоб на них лили бруд, якщо вони не проголосують, або вони повинні підтримати незаконне питання", – сказав Мальований.

Окрім Мальованого, на сесії облради 14 лютого склали повноваження ще п'ятеро депутатів:

Олександр Ткаченко (Блок Кернеса "Успішний Харків");

Олег Гуревич (Блок Кернеса "Успішний Харків");

Карина Кірієнко (Блок Кернеса "Успішний Харків");

Микита Шенцев (ОПЗЖ);

Валерій Власов (ОПЗЖ).

У Харківській обласній раді залишилось 110 депутатів зі 120.

Цікаво, що раніше ЗМІ заявили, що тимчасово виконуючий обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв також нібито має російський паспорт. Однак ця інформація не підтвердилася.