Депутат Держдуми порівняв українців із "тарганами" та закликав їх знищувати

Депутат російської Держдуми та колишній ватажок бойовиків з Донбасу відзначився цинічною заявою щодо українців. Він наголосив, що з українськими політиками "не можна домовлятися".

"Переговори слід вести за допомогою "капця та дихлофосу"

Таку свою цинічну думку Олександр Бородай намагався довести російським чиновникам. Про це він заявив у інтерв'ю.

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За словами бойовика, розмовляти з українською владою "марно".

Ви із тарганами намагалися розмовляти? Спіймали на кухні і спробуйте щось пояснити. Можете перед ним танцювати, демонструвати чудеса риторики, але все це марно. Проти таргана ефективний тільки капець або дихлофос. Вдарив капцем – тарган розплющився. Проблему вирішено,

– наголосив Бородай.

Зауважимо, у жовтні 2021 року Бородай в ефірі пропагандистського телеканалу визнав, що проти Збройних сил України на окупованому Донбасі воюють російські військові. До речі, ведуча тоді просила його бути "обережнішим".

Що відомо про Олександра Бородая

Джерело: "Вікіпедія"

Бородай родом з Москви.

Він є одним з ідеологів "русского мира".

У 2014 році був одним із ватажків окупантів на Донеччині.

Відтоді перебуває у розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

У 2019 році Бородай відзначився цинічною заявою: "Перед Путіним ми всі заборгували. Ми – це добровольці, які прийшли у 2014 році. Ми йому заборгували таку дрібницю як наші життя".

Сам окупант розповідав, що ще до війни співпрацював з "Партією регіонів". Він називав себе "кризовим менеджером" бойовиків.

У 2021 році Бородай балотувався на виборах у Держдуму Росії.

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