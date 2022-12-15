Депутат Держдуми зашкварився коментарем про легалізацію одностатевих шлюбів у США
У середу, 14 грудня президент США Джо Байден підписав закон про новий федеральний захист одностатевих і міжрасових пар. У Росії вже відреагували на цю новину.
Зокрема, своєю думкою вирішив поділитися речник Держдуми Росії В'ячеслав Володін. Про це пише 24 канал.
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Черговий зашквар з Росії
В той час, коли весь цивілізований світ стурбований питанням щодо прав ЛГБТ-людей, у Росії продовжують транслювати своє. Володін заявив, що США перетворилася на "імперію сорому", також наголосив, що в цій країні поняття шлюбу як союзу між чоловіком і жінкою не існує.
Звичайним сім'ям буде непросто в імперії содому, якою стали США. Вся їхня пропаганда, а також створення додаткових умов спрямовані на підтримку одностатевих шлюбів,
– заявив російських політик.
Як же запевняє Володін, в останні 7 років кількість одностатевих шлюбів у США збільшилася майже у 2,5 раза, а операцій зі зміни статі за 10 років побільшало в 50 разів.
За його словами, "шлях обраний Вашингтоном, однозначно призведе до великих проблем американського суспільства та виродження нації".
Росіяни ж поділися своєю думкою щодо допису Володіна. Частина користувачів зауважила, що російські політики здебільшого зайняті тим, що відбувається за кордоном, і не приділяють належної уваги життю в Росії.
У США дозволили одностатеві шлюби
- Президент США Джо Байден підписав закон про новий федеральний захист одностатевих і міжрасових пар.
- "З підписанням закону про повагу до шлюбу, ми святкуємо наш прогрес. Є небагато речей, які є настільки ж зрозумілими і правильними, як шлюбна рівність. Сьогодні Америка робить ще один крок до рівності", – заявив президент США.
- Байден зазначив, що протягом більшої частини історії країни у США відмовляли міжрасовим парам та одностатевим парам у цьому захисті.
- Новий закон офіційно скасовує закон про захист шлюбу, який визначав шлюб як угоду між чоловіком і жінкою. Тепер він зобов'язує визнавати дійсність шлюбів, укладених за межами штату, включаючи одностатеві та міжрасові.