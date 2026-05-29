СБУ викрила депутата облради та його спільників на співпраці з росіянами на Херсонщині

СБУ викрила депутата Херсонської обласної ради та трьох його спільників. Вони вели бізнес на Лівобережжі Херсонщини за законами Росії та сплачувати податки до бюджету ворога.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Які деталі викриття фігурантів?

СБУ повідомила про викриття чотирьох людей, які співпрацювали з російською окупаційною владою. Депутат Херсонської облради, подружжя керівників аграрних підприємств та директор одного них вели бізнес у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини.

За даними слідства, депутат має два українські підприємства у сфері техобслуговування транспорту та вирощування зернових культур. Він перереєстрував їх за законами Росії та працював під контролем окупантів. Відповідно фігурант сплачував податки до бюджету країни-агресорки.

До того ж місцевий депутат відповідав за бізнес його спільників у Каховському районі.

Зокрема, отримував від окупаційної адміністрації дозволи на обробку земель, організовував постачання пального та найм працівників. Також займався реєстрацією транспорту та сільгосптехніки в органах Росії і контролював подання звітності до окупаційних структур,

– пояснили в Службі безпеки.

Водночас, за даними СБУ, власники та директор агробізнесу контролювали діяльність підприємств. Також вони подавали заявки до одного з окупаційних міністерств області, щоб отримати понад 5 мільйонів рублів субсидій від російської влади.

У 2026 році депутат виїхав із ТОТ Херсонщини до Одеси, де його затримала СБУ. Зловмиснику повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Він перебуває під вартою.

Троє інших фігурантів наразі переховуються на ТОТ Херсонщини. Тому їм заочно повідомили про таку ж підозру.

"Тривають комплексні заходи для притягнення ворожих поплічників до відповідальності за злочини проти України", – додали правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі СБУ затримала ієрей одного з храмів місцевої єпархії УПЦ (МП). Він був агентом ГРУ і коригував подвійний російський удар по місту у 2024 році.

За переданими координатами ворог вдарив балістичними ракетами "Іскандер-М". Також затриманий передавав окупантам дані про розташування підрозділів ЗСУ та ППО.

Підозрюваний священик перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.