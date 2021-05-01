Депутат з ОПЗЖ публічно вибачився за скандальний білборд із гітлерівцями

Депутат Житомирської облради від "Опозиційної платформи – За життя" Костянтин Черпіцький 30 квітня оскандалився білбордом до 9 травня з нацистами. Цього ж дня він вибачився перед ветеранами.

"Я засмучений конфузом з банером до 9 травня і прошу вибачити!" – допис із таким текстом з'явився у фейсбуці депутата. Поруч Черпіцький виклав і відео із розширеним вибаченням.

Тут початок історії Зобразив гітлерівців: житомирський депутат ОПЗЖ оскандалився білбордом до 9 травня

Депутат з ОПЗЖ вибачився за білборд із гітлерівцями

30 квітня у мережі опублікували фото білборда зі зображенням депутата Житомирської обласної ради Костянтина Черпіцького. Той привітав ветеранів Другої світової з річницею перемоги, але зробив це в оригінальний спосіб.

Річ у тім, що для ілюстрації на білборді використали фото нацистських військових, які йдуть в атаку.

Зауважимо, депутат дійсно того ж дня визнав свою помилку (яку назвав "конфузом"), і перепросив за неї. Ба більше, він пообіцяв, що похибку усуне, й білборд із, м'яко кажучи, некоректним фото – замінять.

У відеовибаченні Черпіцький також висловив сподівання, що надалі і депутати, і працівники поліграфії будуть уважніше ставитися до контенту. А принагідно й подякував ЗМІ та "свідомим житомирянам, які помітили жахливу помилку".