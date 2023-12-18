Досі в лікарні, зокрема підривник: в якому стані поранені внаслідок теракту на Закарпатті

Внаслідок підриву гранат на Закарпатті в селі Керецьки постраждало багато людей. Більшість із тих, хто звернувся по медичну допомогу, досі в лікарні.

Депутату Сергію Батрину повідомили про підозру. Спершу справу кваліфікували за частиною 2 статті 258 "Терористичний акт", але мають перекваліфікувати на більш тяжку третю, адже загинула людина.

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В якому стані поранені внаслідок теракту на Закарпатті

Після вибуху до закладів охорони здоров'я звернулися 23 людини. На сьогодні 19 людей знаходяться у Свалявській лікарні, кількох із них перевозять до спеціалізованих медзакладів для надання спеціалізованої допомоги,

– повідомив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний.

На жаль, троє людей у стабільно важкому стані, зокрема і сам підривник Сергій Батрин. Чотирьох постраждалих мали виписати 18 грудня.

Які травми дістали люди

На сесії сільради всі отримали акубаротравми. Це контузія, під час якої людина непритомніє. Через різкі зміни тиску порушується слух, може бути блювота, головний біль, а також більш тяжкі наслідки.

Також в усіх постраждалих є уламкові пошкодження верхніх та нижніх кінцівок і тіла, адже гранати кинули в невеликому приміщенні, де було багато людей.

У сімох осіб були пошкодження судин, людей прооперували протягом перших двох годин.

Якби не професійність медиків, постраждало би більше

Анатолій Пшеничний підкреслив: медики спрацювали професійно, тож померла тільки одна людина. А ще виявилося, що на сесії Керецьківської сільради, де сталася трагедія, був медик. Він надав першу допомогу, завдяки чому врятували багато життів.

Про смерть чоловіка представник ОВА висловився так: "Чоловік помер у лікарні. На жаль, через велику втрату крові (до 40 – 45%) в нього почалися незворотні зміни в організмі, його не змогли врятувати".

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