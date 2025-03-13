Готуються ще з ночі: що все частіше стає ціллю росіян на Запоріжжі

Російські окупанти продовжують інтенсивно обстрілювати Запорізьку область. До прикладу, за 11 березня там зафіксували 267 обстрілів за добу. Вони пробують бити по всьому, до чого можуть дотягнутися.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук, зауваживши, що Сили оборони України стримують ворога у Запорізькій області. Окупанти відповідають масованими обстрілами з артилерії, дронами тощо.

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Яка ситуація в Запорізькій області

Як наголосив Кирильчук, головне завдання окупантів – кошмарити населення, щоб посіяти паніку. Для цього вони буквально обстрілюють все, до чого тільки можуть дотягнутися.

Прифронтові населені пункти на кшталт Оріхова та Гуляйполя страждають від обстрілів буквально кожного дня. Також окупанти тепер обстрілюють громади Запорізького району, які розташовані буквально за 10-15 кілометрів від міста. Вони майже щодня намагаються туди залітати на FPV-дронах.

Буквально вчора я проїжджав по Кушугуму. Десь тоді ж окупанти вдарили трьома дронами по громаді. Це було посеред дня – 11-12 година. Очевидно, росіяни вночі підходять максимально близько до точок відпрацювання. Обирають потрібний горизонт. І за кілька годин запускають дрони, аби вдарити хоча б щось. Велике щастя, що вони не влучили. Напевно, намагалися попасти по заправці,

– розповів Кирильчук.

Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили по волонтерському центру "Паляниця" у Запоріжжі. Ворожий "Шахед" майже повністю знищив цех.