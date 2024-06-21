"Допомагав з відстрочкою": ужгородського депутата викрили на хабарі

Ужгородського депутата викрили на отриманні хабаря за "сприяння у відстрочці" від армії. Правоохоронці кажуть, що посадовець обіцяв "прискорити процедуру" отримання необхідних документів.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали депутата Ужгородської міськради під час отримання 1 000 доларів США. За хабар чиновник мав забезпечити видачу документів для відстрочки від мобілізації.

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Корупція в умовах мобілізації

За інформацією слідства, депутат, який також є керівником підрозділу соцполітики, вимагав гроші за допомогу у розв'язанні питань, пов'язаних із відстрочкою від армії. Йому інкримінують прийняття неправомірної вигоди.

Депутата затримали після отримання 1 000 доларів США за готовий документ,

– вказали правоохоронці.

Підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин справи.

Викриття ужгородського депутата на хабарі / Фото СБУ, Офісу генпрокурора та поліції

Процесуальне керівництво у справі здійснює Ужгородська окружна прокуратура.

Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою до встановлення її вини обвинувальним вироком суду.

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