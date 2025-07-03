СБУ та ОГП викрили депутата Волинської облради, який переправляв ухилянтів за кордон

Правоохоронці викрили депутата Волинської обласної ради, який був учасником злочинної схеми з переправлення ухилянтів за кордон під виглядом волонтерів. Група вивезла понад 100 чоловіків, отримуючи до 5 тисяч доларів з кожного.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

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Як працювала схема переправлення ухилянтів за кордон

СБУ спільно з ОГП викрила чинного депутата Волинської обласної ради, причетного до організації схеми незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон.

За даними слідства, депутат входив до злочинної групи, яку очолювала колишня заступниця голови Волинської ОВА. Її раніше вже затримала СБУ.

Як встановило розслідування, депутат забезпечував ухилянтів підробленими документами. Відповідно до цих паперів зазначені в них військовозобов’язані чоловіки вважалися «волонтерами», яких Волинська ОВА відряджала за кордон по гуманітарну допомогу,

– йдеться у повідомленні.

Організатори отримували за такі "послуги" до 5 тисяч доларів США з кожного "клієнта".

Депутат Волинської облради допомагав ухилянтам / Фото СБУ

Слідство встановило, що з 2022 року зловмисникам вдалося переправити за кордон понад 100 осіб.

На основі зібраних доказів СБУ повідомила фігуранту про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

участь у злочинній спільноті або злочинній організації;

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань;

незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила майора Повітряних сил, який виявився "кротом" елітного спецпідрозділу ФСБ. Він передавав координати аеродромів, тепер йому загрожу довічне ув'язнення.