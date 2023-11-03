Нардеп на смерть збив дівчину: у мережі з'явилося відео з місця аварії

У Житомирській області народний депутат на смерть збив 18-річну дівчину. У поліції підтвердили, що за кермом був Андрій Ніколаєнко.

Джерела 24 Каналу у правоохоронних органах підтвердили, що за кермом був народний депутат Андрій Ніколаєнко. Натомість нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко опублікував відео з місця аварії.

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Що відомо про ДТП

У поліції повідомили, що ДТП трапилась на трасі Київ – Чоп. Водій автомобіля "Mercedes-Benz GLE" рухався у напрямку Чопа у крайній лівій смузі й під час руху збив 18-річну дівчину. На жаль, вона померла на місці від отриманих травм.

Джерела 24 Каналу у поліції підтвердили, що за кермом авто був 44-річний житель Київської області, депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

Тим часом у мережі вже з'явилося відео з місця аварії. На кадрах видно автівку нардепа і за кілька метрів – накрите тіло загиблої.

Кадри з місця ДТП: відео Олександра Федієнка

Правоохоронці розслідують аварію

На місце трагедії вже викликали детективів Державного бюро розслідувань, також вже працюють слідчо-оперативні групи поліції.

Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення. Для з'ясування обставин ДТП призначено низку експертиз.

За даними джерел, попередня правова кваліфікація – частина 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Тим часом у Тернопільській області розслідують ще одну смертельну ДТП, учасником якої є син місцевої судді.