Депутат Житомирської облради "продав" посаду держслужбовця за 10 тисяч доларів

У Києві правоохоронці затримали чинного депутата Житомирської обласної ради. Його підозрюють у шахрайстві.

Слідство встановило, що посадовець "розводив" громадян на гроші, обіцяючи їм працевлаштування до державного органу, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

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Що відомо

Так, протягом січня – квітня 2025 року депутат облради шляхом обману заволодів коштами громадянина у сумі 10 000 доларів США. За ці гроші він обіцяв його офіційно працевлаштувати до державного органу. Депутат запевняв, що має впливові зв’язки серед високопосадовців, правоохоронців і представників органів контролю.

3-го квітня правоохоронці затримали зловмисника під час отримання всієї обумовленої суми.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

До слова, на Чернігівщині викрили шахраїв, які привласнили понад 2,5 мільйони гривень донатів на ЗСУ.