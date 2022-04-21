Депутата Херсонської міської ради від партії мера підозрюють у державній зраді

У держзраді підозрюють депутата від партії "Нам тут жити" Херсонської міськради. Під час війни він всіляко допомагав окупантам.

Депутат, зокрема, передавав ворогам дані про українських політиків, активістів, правоохоронців та учасників бойових дій на сході України. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі 21 квітня.

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За даними слідства, депутат Херсонської міськради діючи всупереч присязі перейшов на бік ворога,

– мовиться в повідомленні.

Окрім передавання особистих даних, підозрюваний закликав посадовців Херсонщини співпрацювати з окупантами. Він розселяв російських військових та сприяв ремонту їхньої техніки.

Зараз зловмисникові обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Його справою займається СБУ.

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