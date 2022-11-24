Нардепа Волинця, який "забув" задекларувати 1,7 мільйона гривень, оголосили у розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук депутата від "Батьківщини" Михайла Волинця, який не задекларував майна на понад 1,7 мільйона гривень.

Попередньо, 17 листопада НАБУ і САП повідомили йому про підозру. Сьогодні ж, 24 листопада, Волинця оголошено в розшук.

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НАБУ розшукує народного депутата України IX скликання, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,79 мільйона гривень,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про махінації нардепа

Екснардеп вказав неправдиву інформацію у декларації за 2020 рік. Так, Волинця не вказав два автомобілі, якими він користувався та які зареєстровані на його близьких родичів, а також дохід його цивільної дружини на суму майже 95 тисяч гривень.

Окрім доходів цивільної дружини та автівки сина, були питання і до придбання Волинцем трикімнатної квартири в ЖК "Бульвар фонтанів" на Печерську. Її вартість сягала понад 7,6 мільйона гривень.

САП проаналізувала доходи депутата і дійшла висновку, що на квартиру йому не вистачало близько 3 мільйонів гривень. Тому прокурор просив визнати актив необґрунтованим та конфіскувати квартиру в дохід держави. Втім, ВАКС відмовився конфіскувати квартиру.

Досудове розслідування розпочав генеральний прокурор за рапортом прокурорів САП у зв'язку з виявленням відповідних відомостей під час журналістського розслідування. Інформація підтвердилася матеріалами перевірки НАЗК і результатами розслідування детективів НАБУ.