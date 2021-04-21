Дві підозри за день: депутата з Сум підозрюють у хабарі та завданні збитків державі

Директору комунального підприємства Сумської міськради 21 квітня повідомили підозри одразу у двох кримінальних справах. Мовиться про хабар у розмірі 30 тисяч доларів та 2,6 мільйона гривень збитків державі.

Чиновник не сплачував податки

За даними слідства, директор підприємства, який також є депутатом Сумської міської ради VIII скликання, не забезпечив своєчасну сплату податків КП. Це відбувалося впродовж 2018 – 2020 років.

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Мовиться про рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Підприємство ухилилось від сплати 8,5 мільйона гривень податку.

Згодом борг добровільно сплатили, однак на вказану суму нарахували 2,6 мільйона гривень штрафних санкцій та пені. Відтак, через неналежне виконання директором підприємства своїх службових обов'язків комунальному підприємству завдали збитки на вищезазначену суму,

– мовиться у повідомленні.

Депутат продав свій голос

Згодом цього ж дня чоловіку оголосили ще одну підозру. Його звинуватили у хабарництві на суму 30 тисяч доларів.

За ці гроші депутат пообіцяв приватним підприємця проголосувати на черговій сесії за надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж декількох земельних ділянок у Сумах.

Прокуратура не вказала імені підозрюваного, але повідомила, що депутат є не тільки директором комунального підприємства, але й очолює одну із фракцій. Тому, ймовірно, мовиться про директора КП "Міськводоканал" Анатолія Сагача, який є головою фракції ВО "Батьківщина".