"Слугу народу", який відповідає за нацбезпеку, помітили на Мальдівах

Нардепа від "Слуги Народу" помітили у 5-зірковому готелі на найбільшому острові Мальдів. Готель підтвердив, що депутат зупинявся в них, але вже виїхав.

Ціна мальдівського готелю, де зупинявся "слуга" починається від 100 тисяч гривень за добу.

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Нардеп зупинявся у п'ятизірковому готелі

Заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки та "Слугу Народу" Юрія Арістова помітили в готелі Waldorf Astoria Maldives. Це п’ятизірковий готель, що знаходиться на найбільшому приватному острові Ітхаафуші на Мальдівах.

Про це журналістам повідомили джерела. Розслідувачі зателефонували в готель, щоб перевірити, чи справді Арістов був там. Виявилося, що нардеп справді проживав у готелі, але наразі вже виїхав.

Давид Арахамія вже ініціював призупинення членства у фракції Арістова. Якщо інформація підтвердиться, то він буде вимагати виключення нардепа.

Ціна проживання на двох в готелі коливається від 100 тисяч до 323 тисяч гривень за добу. Також є пропозиція за понад 1 мільйон гривень за ніч. Яку саме віллу обрав нардеп невідомо.

Сам Юрій Арістов не відповів на дзвінок журналістів. Проте відповіла його прессекретарка. Вона не змогла надати інформацію про місцезнаходження нардепа і підстави виїзду за кордон. Помічниця попросила надіслати журналістський запит. Попри обіцянку відповісти протягом декількох годин, прессекретарка не надала інформацію. Дружина Арістова повідомила, що депутат був у Вільнюсі.

7 липня Юрій Арістов публікував знімки з Вільнюсу, де ймовірно перебував з дипломатичним візитом.

В оборонному комітеті Сейму обговорили постачання установок Nasams, які Литва придбала для української армії,

— підписав фото депутат.

Минулого року Арістова бачили на острові Занзібар в Африці. Вартість проживання в готелі там починається від 170 тисяч гривень.

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