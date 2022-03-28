Депутати й інші лідери просять уряд Німеччини відмовитися від російських енергоресурсів

Уряд Німеччини закликають негайно відмовитися від енергетичних носії Росії. З відповідним зверненням виступили 12 депутатів Бундестагу та багато інших лідерів.

Уряд Німеччини просять виступити за ембарго російського палива

Німецький уряд просять відмовити від російських енергоресурсів на рівні ЄС, доки Росія не забере війська з території України. Відповідну заяву підписали понад сотня осіб.

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Серед підписантів 12 депутатів Бундестагу і декілька чинних депутатів Європарламенту, колишній глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, останній глава МЗС НДР Маркус Меккель, колишня депутатка Європарламенту Ребекка Хармс та низка німецьких політиків, представників бізнесу.

Ми закликаємо уряд Німеччини виступити за негайний бойкот викопного палива з Росії в Європейському Союзі. Ембарго має бути обмежено в часі до виведення російської армії з України. Це найефективніший економічний важіль, щоб зупинити загарбницьку війну Путіна та зупинити гуманітарну катастрофу, якої наш континент не бачив з 1945 року,

– заявили підписанти.

Повідомляється, що з початку повномасштабної війни країни ЄС купили у Росії нафти, газу та вугілля майже на 20 мільярдів. Це, як зауважили підписанти, допомагає керівництву РФ фінансувати воєнну машину.

. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Європа свідомо звільнила від санкцій енергоносії з Росії . Він також казав, що Німеччина не може відразу відмовитися від російських енергоносіїв. Зокрема, через контрактні зобов'язання Німеччина зможе відмовитися від газу з Росії у 2024 році.

Підписанти визнають, що негайне ембарго болючий і радикальний крок. Та на їх думку, що раніше його запровадити, то швидше можна буде пом'якшити.

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У зверненні йдеться, що Європа повинна зробити все можливе, щоб зупинити війну Росії проти України. Там звернули увагу на побоювання Молдови, Грузії та країн Балтії.

Якщо ми бачимо, на які жертви йде народ України в ці тижні, якщо ми серйозно ставимось до виправданих побоювань у Молдові, Грузії та країнах Балтії, то вільний Захід має тепер рішуче використовувати наявні у нього засоби. Реваншизм Путіна потрібно зупинити, перш ніж він підпалить всю Європу,

– сказано у зверненні.

Підписанти наголосили, що потрібно діяти "зараз", щоб зупинити військову машину Путіна політичними та економічними засобами.

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