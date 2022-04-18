Депутати пропонують заборонити поширювати інформацію про оборонні підприємства

Народні обранці у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт під номером 7296. ВІн пропонує зміни до закону "Про правовий режим воєнного стану".

Нововведення пропонують заборонити поширювати інформацію про оборонні підприємства України. Про такі зміни мовиться на сайті Верховної Ради, повідомляє 24 канал.

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Метою такого доповнення є забезпечення безпеки відповідних підприємств та їх працівників,

– каже одна з авторок проєкту Ольга Совгиря.

У випадку, якщо таку зміну погодять, то на час воєнного стану заборонять поширювати інформацію щодо режиму роботи оборонних підприємств.

Також не можна буде оприлюднювати чисельність і штат працівників, умови їх роботи. Заборонять поширювати інформацію про тривалість робочого часу і відпочинку, а також обсягу та номенклатури своїх продукції, робіт, послуг.

Перелік оборонних підприємств повинні будуть скласти військові адміністрації.

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