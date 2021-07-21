Вимагають НАТО, ЄС і США: депутати відклали до осені реформу Служби безпеки

Депутати не змогли до кінця сесії ухвалити законопроєкт про реформу Служби безпеки України. Каталізатором старту документу став замах на вбивство генерала спецслужби Андрія Наумова.

Тоді запідозрили у злочині співробітника штабу антитерористичного центру при СБУ і ексзаступника голови відомства. Втім лунали інші версії – нібито це лише корупційні розбірки.

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За словами генерал-майора, ексзаступника голови СБУ Віктора Ягуна, мотивом вказаного злочину стало те, що Андрій Наумов був перешкодою для повернення зловмисників на високі посади в керівництві Служби безпеки.

За час підготовки законопроєкту трапився не один такий резонансний випадок, який ще більше заплямував відомство. Бізнес регулярно скаржиться на "маски-шоу".

З новим законом про СБУ чекають Зеленського у Вашингтоні

А в липні 2021 року СБУ знову втрапила в скандал. ЇЇ співробітники напали на прикордонників. Щоб такі випадки закінчилися, Рада почала реформувати прогнилу систему. Востаннє профільний законопроєкт ухвалювали ще на початку 1990-х років. Новий закон вимагають в НАТО, ЄС, США.

Саме з ним чекають Володимира Зеленського у Вашингтоні. Але насамперед він потрібен Україні. За стандартами спецслужби західного зразка відділені від правоохоронної діяльності. Згідно з документом, який ухвалили лише в першому читанні, так має бути і в Україні.

Фінансові злочини передадуть Бюро економічної безпеки. Функції слідства – Державному бюро розслідувань. А СБУ має зосередитися на контррозвідувальних і антитерористичних функціях.

Але відмовлятись від "хлібних" повноважень в СБУ вперто не хочуть. "Підслідність та інші речі хочуть залишити у СБУ на декілька років. Це фактична руйнація реформи", – заявив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Силовики наполягають на тому, що на реформування такої структури потрібно декілька років. І вимагають, щоб до другого читання їм прописали в законі "поетапне" позбавлення функцій – аж до 2025 року.

Законопроєкт про СБУ є певним компромісом. Ми не можемо позбавити орган, який відповідає за державну безпеку в країні, яка воює, функції розслідування злочинів у сфері тероризму,

– відзначив депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Президент за новим законом зберігає свій вплив на СБУ. Він погоджує призначення заступників голови та керівників підрозділів. А щоб посилити контроль суспільства за відомством, у законопроєкті має бути пункт про комітет, якому будуть підзвітні спецслужби.

Скорочення в СБУ теж будуть проходити поетапно, вони розраховані на декілька років. Щоб отримати статус співробітника спеціального органу, потрібно буде пройти переатестацію. Для тих, хто складе такий іспит, збільшиться зарплатня.

Мінімальна складатиме 45 тисяч гривень. На нову систему в бюджет потрібно закласти 5 мільярдів гривень.

СБУ пручається ухваленню законопроєкту

У законопроєкті буде прописано, що якщо співробітник СБУ не пройшов атестації – це не буде підставою для звільнення. Тому чи варто розраховувати на очищення спецслужби – питання.

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Стану документу, в якому його розглянуть у другому читанні восени, вже далеко не ідеальний. І керівництво СБУ продовжує "встромляти палиці в колеса". В хід йдуть навіть погрози народним депутатам. А численні спроби спотворити законопроєкт не припиняються

"Вкотре намагалися в першому читанні приховати декларації працівників СБУ, насамперед – керівництва. Хоча вони публічні особи, немає жодної потреби приховувати інформацію про них, вона доступна в публічному реєстрі", – розповів депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Парламентарі обіцяють взятися за документ одразу після відпочинку. І восени їм таки прийдеться повоювати за його ухвалення, адже в СБУ не планують здаватися.