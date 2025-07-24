Дехто відверто шкодить Україні: чого хотіли депутати, які просували закон про НАБУ та САП

Антикорупційні структури дійсно потребують вдосконалення. Втім, скандальний закон щодо НАБУ та САП спричинив хвилю протестів в Україні, адже, замість покращення, він лише завдав шкоди антикорупційним інституціям.

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в ефірі 24 Каналу зазначив, що має претензії до роботи НАБУ. Наразі вони працюють не зовсім ефективно, але потрібно вибудовувати правоохоронну та судову системи.

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Контроль у НАБУ доволі обмежений

Втім у поточній ситуації спроби прийняти закон таким чином можуть шкодити Україні.

Коли Тимошенко голосує "за" – треба дуже задуматися, чи варто голосувати разом із нею. Тимошенко відверто шкодить Україні, вона вишукує моменти, коли можна зробити відверту дурню. Це ж принцип, який майже завжди працює. Якщо Юлія Тимошенко голосує за щось контраверсійне – ти маєш бути проти,

– сказав Юрій Богданов.

Він навів приклад кейсу із законом про медичний канабіс, який очевидно потрібен і для людей з онкозахворюваннями, і часто для пацієнтів із психічними захворюваннями. Юлія Тимошенко заради умовної "аптекарської мафії" дуже серйозно протидіяла цьому законопроєкту.

Було зрозуміло, що це на благо Україні. І тут те саме: вона говорить, що проти контролю міжнародників,

– сказав Юрій Богданов.

Він додав, що контроль у НАБУ доволі обмежений і переважно внутрішній. Також він має претензії до тих, хто здійснює цей контроль, але проблема полягає в тому, що потрібно коригувати механізми, а не руйнувати інститут. Тому існують певні критерії.

До слова, 24 липня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №13533, ініційований Президентом Володимиром Зеленським, який передбачає посилення повноважень НАБУ та САП. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура закликали парламентарів якнайшвидше розглянути та ухвалити цю ініціативу в першому читанні й у цілому.