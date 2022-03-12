Депутати Європарламенту звернулись до жителів Маріуполя зі словами підтримки
12 березня 2022 , 10:00
Джерело:Маріупольська міська рада
До жителів Маріуполя звернулися депутати Європарламенту. Вони висловили слова підтримки та наголосили, що місто точно переможе.
Депутати запевнили, що серця всіх жителів Німеччини та серця Європейського союзу разом з маріупольцями. Вони опублікували відеозвернення 12 березня.
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Депутати додали, що Путін буде переможений. Головне – бути сильними. До того ж вони повідомили, що зараз перебувають у Львові.
Наші думки та наші молитви з вами. Ми знаємо Маріуполь. Маріуполь виживе, і ви переможете. Путін буде переможений,
– заявили депутати Європарламенту.
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