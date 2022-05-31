Депутати зібрали підписи про висловлення недовіри Денісовій

Депутати Верховної Ради зібрали підписи про висловлення недовіри уповноваженій з прав людини Людмилі Денісовій.

Саме сьогодні, 31 травня, відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України. Народний депутат від фракції "Голос" повідомив, що в порядку денному з'явиться й питання про звільнення омбудсвуменки.

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Що відомо про звільнення Денісової

Про те, що депутати вже зібрали підписи про висловлення недовіри Людмилі Денісовій, повідомила речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.

Зауважимо, що інформацію про намір замінити уповноважену з прав людини 30 травня повідомила сама Денісова. Вона дізналася, що депутати збирають підписи про оголошення їй недовіри та відсторонення від посади. Омбудсвуменка стверджує, що звільнити її вирішили після наради у президента. Вона стверджує, що владу нібито не влаштовує її активність і заявила про тиск.

Голова Глобального альянсу національних інституцій з прав людини (GANHRI) Маріам Аль-Аттія та Голова Європейської мережі національних інституцій з прав людини (ENNHRI) Сірпа Раутіо звернулися з відкритим листом до президента України та голови Верховної Ради України. Вони висловили стурбованість можливим ухваленням рішення парламенту про недовіру Людмилі Денісовій.

Останнім часом діяльність омбудсвуменки піддавалась критиці

Чому нардепи саме зараз хочуть звільнити Людмилу Денісову, наразі невідомо. Але зауважимо, що останній місяць її діяльність декілька разів піддавалась критиці.

Наприкінці квітня в одному зі своїх дописів Денісова розповіла, що в церкві Херсона переховуються діти-сироти. Колишній уповноважений з прав дитини звинуватив омбудсвуменку у тому, що через її допис окупанти знайшли цих дітей і вивезли в невідомому напрямку. За його словами, після допису Денісової ФСБ та окупаційна влада почали обшукувати всі церкви у місті та знайшли сиріт. Тож він попросив Офіс генпрокурора та СБУ розслідувати ситуацію.

Натомість Денісова відмовилась офіційно коментувати інформацію, при цьому запевнивши, що дітей вивезли, але вони в безпеці. Вона пообіцяла, що сама виступить зі спростуванням звинувачень Кулеби та надасть докази. Кулеба назвав заяви офісу Денісової "брехнею та спробою виправдатися". Офіційного коментаря так і не було.

Наприкінці травня медійниці написали відкритого листа до Людмили Денісової з проханням переглянути політику висвітлення статевих злочинів окупантів. Під зверненням підписалися і психологи, правозахисники, адвокати, вчителі тощо.

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