Депутати-мільйонери, які орендують житло за державні гроші: повний список

176 нардепів у 2017 році отримали компенсацію за оренду житла або винайм готельного номера. Загальна сума компенсацій становить 32,6 млн гривень з державного бюджету. Але є одне але: більше половини нардепів із цього списку володіють мільйонами!

Згідно із законом, право на відшкодування мають ті депутати, які живуть на відстані понад 30 кілометрів від столиці. За даними Комітету виборців України, 92 нардепи, яким держава компенсує витрати на оренду житла, є мільйонерами. 24 канал проаналізував декларації цих народних обранців. До речі, далеко не всі з них вказували в декларації розміри своїх компенсацій.

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"Блок Петра Порошенка"

У фракції "Блок Петра Порошенка" гроші з держбюджету надано 61 депутату зі 138-ми. Серед них 29 парламентарів є мільйонерами. Так, наприклад, знаменитий "Дарт Вейдер", голова "Інтернет-парті України" Дмитро Голубов володіє 2,057 млдр грн! В основному – у біткойнах.

Президентська фракція – лідер за кількістю мільйонерів, які отримують компенсацію за житло.



Фракція БПП – лідер за кількістю мільйонерів, які сидять "на шиї" у держави

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"Народний фронт"

На другому місці – фракція "Народний фронт". Загалом компенсацію отримали 44 з 81 депутата фракції. З них 18 – мільйонери. До трійки найбагатших увійшли Олег Кришин (16,9 млн грн), Максим Поляков (6,5 млн грн) та Олександр Ксенжук (5,3 млн грн).



18 мільйонерів з "Народного фронту" отримують компенсацію за житло. В тому числі спікер парламенту Андрій Парубій

Позафракційні депутати

14 позафракційних депутатів, які володіють мільйонами, також сидять на шиї в українців. Сума їхніх статків вражає. Наприклад, Євген Мураєв володіє 93,4 млн грн. Отак живучи на широку ногу, він ще й отримує сотні тисяч гривень компенсації за житло і проїзд. І при цьому народному депутатові України вистачає нахабності привселюдно повторювати мантри російської пропаганди – начебто український режисер Олег Сенцов "готував теракти і вибухи"!

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У трійці лідерів серед позафракційних депутатів – Анатолій Денисенко (80,8 млн грн) та Борислав Розенблат (43,8 млн грн), відомий за "бурштиновою справою".

Загалом серед позафракційних депутатів компенсацію отримують 23 особи.



Хто з позафракційних багатіїв отримує компенсацію від держави

"Відродження"

11 з 26 депутатів групи "Відродження" також отримують компенсацію за оренду житла. З них 9 – мільйонери. Найбагатшими є Євгеній Гєллер (172,3 млн грн), Юрій Шаповалов (46 млн грн) та Артем Ільюк (24,8 млн грн).



Держава компенсує витрати на житло і дев'ятьом мільйонерам з "Відродження"

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"Опозиційний блок"

У фракції Юрія Бойка 9 із 43 нардепів отримують компенсацію. З них семеро – мільйонери, зокрема, Євген Балицький (19,4 млн грн), Артур Мартовицький (6,2 млн грн), Дмитро Колєсніков (2,5 млн грн).



Знайомтеся – 7 мільйонерів з "Опоблоку", які винаймають житло на наші податки

"Об’єднання "Самопоміч"

В "Об'єднанні "Самопоміч" бюджетні кошти отримали 14 з 25 депутатів. Мільйонерами є п’ятеро із них. Це Олег Лаврик (14,1 млн грн), Роман Семенуха (18 млн грн), Тарас Пастух (1,7 млн грн), Руслан Сидорович (1,3 млн грн) та Ярослав Маркевич (1 млн грн).



П'ятеро мільйонерів із "Самопомочі" також отримують компенсацію за житло

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Радикальна партія Олега Ляшка

Підопічні Ляшка теж не відмовляються від державних грошей. 7 із 21 депутата фракції Радикальної партії отримують компенсації. Четверо з них мають мільйони у своїх активах. Це Василь Амельченко (9,8 млн грн), Ігор Мосійчук (6,1 млн грн), Олег Купрієнко (5,2 млн грн) та Альона Кошелєва (1,5 мон грн).



У списку є і четверо радикалів-мільйонерів

"Воля народу"

У групі "Воля народу" четверо депутатів-мільйонерів отримують компенсацію за житло: Олександр Пономарьов (16,7 млн грн), Станіслав Березкін (12,5 млн грн), Сергій Лабазюк (8,3 млн грн) та Ігор Молоток (8,2 млн грн).



Мільйони депутатів з "Волі народу"

ВО "Батьківщина"

Юліє Володимирівно, куди ви дивитеся, коли кажете про зубожіння? Гляньте на своїх депутатів – троє цілком нормально живуть на податки українців, а свої мільйони бережуть. Загляньте-но у декларації Вадима Івченка (3,4 млн грн в активах), Юрія Одарченка (3,3 млн грн) та Олексія Рябчина (1,9 млн грн).



Юліє Володимирівно, зубожіння, кажете?

Зазначимо, жодна із фракцій не може похвалитися відсутністю депутатів-мільйонерів, які отримують компенсацію за житло від держави. Ну дуже вже важко відмовитися від зайвих кількох сотень тисяч гривень…

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