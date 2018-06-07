"Ну як, закінчив АТО за 2 тижні?": що депутати сказали про Порошенка у річницю його інавгурації

Рівно чотири роки тому президент Петро Порошенко виступав у парламенті, виголошуючи інавгураційну промову. Тоді він отримав 54% голосів. Зараз же рейтинги гаранта значно нижчі.

Згідно з найсвіжішими соцопитуваннями, Порошенка готові підтримати трохи більше 7% виборців. За 4-ий рік роботи експерти з фонду "Демократичні ініціативи" поставили йому 5 із 10 балів. Читайте також: Сьогоднішній день дасть нам величезні можливості, – Порошенко звернувся до нардепів А от як оцінюють здобутки керівника держави депутати – дивіться у відео.