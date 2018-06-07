"Ну як, закінчив АТО за 2 тижні?": що депутати сказали про Порошенка у річницю його інавгурації
Рівно чотири роки тому президент Петро Порошенко виступав у парламенті, виголошуючи інавгураційну промову. Тоді він отримав 54% голосів. Зараз же рейтинги гаранта значно нижчі.
Згідно з найсвіжішими соцопитуваннями, Порошенка готові підтримати трохи більше 7% виборців. За 4-ий рік роботи експерти з фонду "Демократичні ініціативи" поставили йому 5 із 10 балів.
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А от як оцінюють здобутки керівника держави депутати – дивіться у відео.
Джерело: 24 канал
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