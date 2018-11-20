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      У Раді схвалили перейменування Кіровоградської області, а Дніпропетровської – ні

      1386 Читать новость на русском
      Кіровоградську область перейменують на Кропивницьку
      Кіровоградську область перейменують на Кропивницьку / Фото з відкритих джерел

      У вівторок, 20 листопада, депутати проголосували за перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку. Проте не підтримали зміну Дніпропетровської області на Січеславську.

      За проект постанови щодо зміни назви Кіровоградської області проголосували 239 нардепів.

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      Також парламент перейменував Кіровоградський район на Кропивницький.

      Голосування за перейменування Дніпропетровської області на Січеславську депутати ж провалили. "За" висловилися лише 207 народних обранців.

      Зауважимо, що всі присутні на голосуванні депутати від "Опозиційного блоку" обидва рази висловилися "проти".

      Тепер рішення Верховної Ради щодо перейменування Кіровоградської області має розглянути Конституційний суд. Щодо Дніпропетровської, то спікер парламенту пообіцяв винести проект постанови на голосування ще раз найближчим часом. 

      Нагадаємо, 19 травня 2016 року Верховна Рада проголосувала за перейменування міста Дніпропетровськ у Дніпро. 11 липня 2018 року у рамках закону про декомунізацію Рада схвалила перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей на Кропивницьку і Січеславську відповідно. 

      Що таке закон про декомунізацію? 9 квітня 2015 року Верховна Рада України підтримала внесений Кабінетом міністрів законопроект про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, а також заборонила їх пропаганду і символіку.   

      Однією з головних позицій закону є визнання комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні злочинним і таким, що проводив політику державного терору.   

      Відповідно до закону, пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та їх символіки "визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та забороняється".

      Після того, як закон набув чинності, в Україні почали перейменовувати вулиці і міста із "радянським корінням".

      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Новини Дніпра Декомунізація
      Джерело: 24 канал
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