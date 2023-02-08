Королевську з чоловіком помітили в Дубаї: хотіли отримати водійські права, – ЗМІ

Після початку повномасштабного вторгнення Росії та оголошення воєнного стану в Україні з медіапростору нашої держави й з її території загалом "чомусь" та "раптово" зникло багато прибічників країни-агресорки. Серед них, зокрема, й нардепи "ОПЗЖ" та подружня пара Наталія Королевська та Юрій Солод.

Однак пару таки, ймовірно, знайшли в Об'єднаних Арабських Еміратах. Людей, схожих на народних депутатів України Наталію Королевську та її чоловіка Юрія Солода, помітили в ОАЕ під час отримання прав водія. Відповідне відео появилося у мережі.

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Пару помітили в Адміністрації доріг та транспорту Дубая

На відео пара щось обговорює в будівлі Адміністрації доріг та транспорту Дубая.

Пара приїхала отримати водійське посвідчення ОАЕ, а посвідчень народних депутатів України Королевська і Солод досі не втратили. Хоча і написали відповідні заяви,

– написав Михайло Ткач.

Цікаво, що згідно з законами права в ОАЕ можуть отримати лише її резиденти. А відтак, вочевидь, або Наталія Королевська, або Юрій Солод, або обидва члени ОПЗЖ вже стали резидентами Об‘єднаних Арабських Еміратів. Ба більше, ймовірно, вони й не планують найближчим часом повертатися до країни, куди намагається припхатися "руській мір", в інтересах якого вони діяли.

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