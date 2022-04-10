Депутатка Київради Михайлова спростувала фейк росіян про свою "загибель"

Депутатка Київради Аліна Михайлова спростувала фейк росіян про свою "загибель". Вона також служить в Першій окремій штурмовій роті ДУК Правий сектор.

Відповідну інформацію спростувала Михайлова 10 квітня. Вона повідомила, що в окупантів вже третій день "розволять цей фейк".

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Мизайлова прокоментувала фейки росіян

Депутат Київради Аліна Михайлова, яка служить в Першій окремій штурмовій роті ДУК Правий сектор, особисто спростувала фейк російської пропаганди про свою начебто загибель,

– мовиться у повідомленні.