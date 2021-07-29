Гидко в цьому брати участь, – депутатка Київради про ситуацію в осередках "Голосу"

Близько 75% учасників з різних осередків партії "Голос" у областях ще декілька місяців тому вийшли з публічними заявами про недовіру керівництву. До Кіри Рудик та колег по партії висунули низку вимог, які були проігноровані.

Про це в ефірі 24 каналу повідомила депутатка Київради від фракції "Голос" Аліна Михайлова. Водночас, за її словами, осередки-"бунтарі" керівництво партії розформувало і в ручному режимі створило нові, з лояльними керівниками.

До теми Емоції та неповага до виборців, – Рудик прокоментувала заяву Стефанишиної на туалетному папері

"Абсолютно ручне керування, абсолютно брехлива історія, в які брати участь – гидко для себе. Ось така ситуація по регіонах", – прокоментувала Михайлова.

Розформування осередків "Голосу"

Політикиня зауважила, що окремі осередки "Голосу" вимагали від керівництва:

піти з посад;

обрати нових керівників шляхом прозорих виборів всередині партії;

змінити статут партії на більш демократичний.

Як наслідок, осередки у Дніпропетровській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях розформували. Замість них створили 5 нових осередків.

"Це все було зроблено абсолютно фейково для сьогоднішнього з'їзду, щоб показати шалену підтримку керівництву партії", – наголосила Михайлова.

Претензії до керівництва партії "Голос"

Депутатка заявила, що в партії відсутня демократія, про яку розповідає керівництво. Натомість є "повна узурпація влади". Політикиню не влаштовує зосередження влади в руках однієї людини та наближених до неї особах.

Некомфортно працювати в такому токсичному середовищі,

– зазначила Михайлова.

Вона додала, що така ситуація в партії становить репутаційний ризик для політсили та її учасників, а також для людей, які голосували за неї. Окремо депутатка згадала за проєкт "Бабиного Яру", спонсорами якого є російські мільярдери.

У "Бабиному Яру" ще у квітні 2021 року планували відкрити меморіальну синагогу до річниці трагічних подій. Проєкт зупинився на етапі виділення земельних ділянок в Київраді, оскільки серед фінансових донорів, крім Володимира Кличка та Святослава Вакарчука, виявили Віктора Пінчука, Михайла Фрідмана, Павла Фукса і Германа Хана.

За словами Михайлової, 2 людей, які не підтримували проєкт "Бабиного Яру" з російськими грошима, виключили з політради "Голосу" та уже замінили новими учасниками. Це також може свідчити про підбір кадрів "під себе".

Актуально З'їзд "Голосу" нагадував КПРС, – Юрчишин

Виключення 7 депутатів з партії

7 депутатів, які у липні 2021 року заявили про вихід з партії, планують створити окрему групу в Раді – "Справедливість". У них є своя чітка позиція, тож вони не голосують за те, що розходиться з нею.

"Ці люди не будуть толерувати те, що відбувається в партії "Голос". Для них не є легітимним цей з'їзд, який відбувся з порушенням усіх вимог статуту, бо не були представлені ні осередки, ні партійці", – підкреслила Михайлова.

Суперечності в партії

Депутатка розповіла, що публічні заяви депутатів фракції та партії "Голос" були "верхівкою айсберга". Ще з лютого 2020 року, після першого з’їзду, всередині партії був розбрат. Окремі учасники намагалися дійти спільної згоди та колективно погодити зміни, але цього не відбулося.

"Рейтинг, який просто на нулі – це провина конкретних людей, яких можна назвати по іменах", – акцентувала Михайлова.

На її думку, хоч фракція "Голосу" у Верховній Раді робить якісну роботу, на рейтинг вплинули сварки всередині партії. Окремі народні депутати мають підтримку виборців та колег з інших фракцій, тож дотримуватимуться тих засад, із якими йшли на вибори.

Аліна Михайлова прокоментувала ситуацію в осередках "Голосу": дивіться відео