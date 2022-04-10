Депутатка у США заявила, що удар по Краматорську є геноцидом і закликала до нафтового ембарго

У Палаті представників США назвали геноцидом ракетний обстріл вокзалу у Краматорську. Депутатка Ліз Чейні впевнена: Європа має ввести ембарго на імпорт російської нафти.

На думку Чейні, європейські країни мають зрозуміти, що вони фінансують цю кампанію геноциду. Саме тому варто припинити купувати нафту та газ в держави-агресорки.

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Нафтогазове ембарго має бути введене, – Чейні

Я розумію економічні наслідки для країн Західної Європи, якщо вони введуть своєрідне нафтогазове ембарго, яке США ввели проти російської нафти та газу, але вони мають це зробити,

– наголосила політикиня.

Також республіканка, яка входить до складу Комітету з питань збройних сил Палати представників, не погодилась з радником Білого дому з нацбезпеки Джейком Салліваном. Вона вважає, що потрібно робити все не для покращення позиції України на перемовинах, а для того, аби Україна перемогла повністю.

Республіканка каже, що треба постачати значно більше зброї

Чейні переконана, що адміністрація Байдена має зробити ще більше для постачання зброї. Також треба сфокусуватись на збереженні відкритих судноплавних каналів, адже наразі Україна перебуває в економічній блокаді.

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