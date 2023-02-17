НАБУ та САП взялися за Королевську: у чому підозрюють нардепку

В Україні триває "внутрішня чистка". У п'ятницю, 17 лютого, українські спецслужби взялися за депутатку забороненої партії ОПЗЖ Наталію Королевську.

НАБУ та САП повідомили їй про підозру. Зазначають, що нардепка внесла неправдиві відомості до е-декларації за 2020 рік.

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Яке майно не задекларувала Королевська

У спецслужбах зазначають, що чинна депутатка не вказала:

дві земельні ділянки в Обухівському районі загальною площею 0,829 гектара й вартістю понад 2,5 мільйона гривень.

житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані в Московській області Росії, вартістю майже 1,8 мільйона гривень.

! Журналісти "Схем" в листопаді 2022 року виявили , що вона володіє земельною ділянкою та будинком у Підмосков'ї, які не вказувала у майнових деклараціях 16 років – відколи потрапила у Верховну Раду.

Загалом сума незадекларованих об'єктів нерухомого майна становить понад 4 мільйони гривень, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Додамо, що офіційно у відомстві прізвища нардепки не повідомляють. Водночас, за джерелами УП, йдеться про Королевську, яка наразі проживає в ОАЕ.

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