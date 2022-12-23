15 років за визнання псевдореспублік: депутату Держдуми винесли вирок в Україні

Депутату Держдуми Росії Денису Майданову інкримінують посягання на територіальну цілісність України. За це йому винесли вирок у вигляді 15 років ув'язнення.

Мова йде про колись співака, а віднедавна депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова. Він є членом путінської партії "Єдина Росія".

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Покарання для російського депутата

За даними СБУ, 15 лютого Майданов підтримав звернення до Путіна з проханням визнати квазіутворення на Донбасі. Уже 22 лютого він підтримав "визнання" псевдореспублік та голосував за ратифікацію "договорів про дружбу та співробітництво". Таким чином депутат посприяв реалізації загарбницьких планів Кремля.

То ж на підставі вище згаданих доказів, суд визнав винним Дениса Майданова у посяганні та територіальну цілісність України та призначив покарання у вигляді 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Оскільки Майданов зараз перебуває на території Росії, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.

Визнання псевдореспублік на Донбасі

На початку 2022 року російські депутати ініціювали звернення до диктатора Путіна з проханням визнати псевдореспубліки на тимчасово окупованих територіях України.

21 лютого Владімір Путін скликав російський радбез, після чого виступив зі зверненням, яке більше було схожим на урок викривленої історії. Диктатор заявив, що "Україну створив Ленін" та погрожував українцям за Майдан та події в Одесі 2 травня 2014 року. Наприкінці звернення диктатор заявив про визнання квазіутворень на Донеччині та Луганщині.

Визнання квазіреспублік та "договори про дружбу" дали Путіну привід для початку вторгнення в Україну уранці 24 лютого. Своє бажання захопити всю Україну Кремль прикрив брехнею про "допомогу народу Донбасу".