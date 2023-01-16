Нардепу від ЄС Герасимову оголосили підозру за незадекларовану віллу в Іспанії

16 січня 2023, 13:31
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Джерело:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура

НАБУ та САП повідомили про підозру нардепу від "Європейської Солідарності" за незадекларовану віллу в Іспанії. Ймовірно, мовиться про Артура Герасимова.

Брехню виявили у декларації за 2020 рік. Де зараз перебуває Герасимов – невідомо.

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Герасимову повідомили про підозру

Як стало відомо, НАБУ і САП повідомили народному депутату про підозру у брехні в декларації за 2020 рік. Мовиться про незадекларовану нерухомість за кордоном та кошти на банківських рахунках.

Так, Герасимов не задекларував двоповерхове житлове приміщення дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте. Нерухомість депутат придбав у 2013 році за 190 тисяч євро.

Також Герасимов не задекларував понад 1,6 тисячі доларів на рахунках в українських банках.

Підозру оголосили заочно, оскільки невідомо, де нині перебуває Герасимов.


Герасимов має віллу в Іспанії / фото "Схеми"

Вілла Герасимова в Іспанії: що відомо

  • Раніше журналісти "Схем" з'ясували, що нардеп від "Європейської Солідарності" не задекларував двоповерхову віллу в Іспанії.
  • Загальна площа вілли становить 120 квадратних метрів.
  • Герасимов та його дружина володіють віллою з 2013 року. Однак нардеп жодного разу не згадав про неї у своїй декларації.
  •  До цього Герасимов заявляв, що буцімто повідомив НАЗК про неточності в його декларації. Втім, Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження за фактом брехні у декларації.

Автор: Софія Ковнір