Нардепу від ЄС Герасимову оголосили підозру за незадекларовану віллу в Іспанії

НАБУ та САП повідомили про підозру нардепу від "Європейської Солідарності" за незадекларовану віллу в Іспанії. Ймовірно, мовиться про Артура Герасимова.

Брехню виявили у декларації за 2020 рік. Де зараз перебуває Герасимов – невідомо.

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Герасимову повідомили про підозру

Як стало відомо, НАБУ і САП повідомили народному депутату про підозру у брехні в декларації за 2020 рік. Мовиться про незадекларовану нерухомість за кордоном та кошти на банківських рахунках.

Так, Герасимов не задекларував двоповерхове житлове приміщення дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте. Нерухомість депутат придбав у 2013 році за 190 тисяч євро.

Також Герасимов не задекларував понад 1,6 тисячі доларів на рахунках в українських банках.

Підозру оголосили заочно, оскільки невідомо, де нині перебуває Герасимов.



Герасимов має віллу в Іспанії / фото "Схеми"

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