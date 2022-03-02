"Депутінізація" та знищення економіки Росії: Кулеба назвав головні цілі МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив з брифінгом. Дипломат розповів про головні завдання МЗС у сучасних реаліях.

Дмитро Кулеба наголосив, що українська дипломатія продовжує працювати на перемогу. За його словами, дипломатичний фронт пролягає усіма столицями світу.

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Дмитро Кулеба про головні цілі МЗС

Міністр виділив три основних завдання, які зараз у розробці. Йдеться про:

системне посилення оборони України,

знищення російської економіки,

"депутінізація" світу.

Дмитро Кулеба додав, що Україна мобілізувала міжнародну антивоєнну коаліцію, яка вже нараховує 86 країн та 15 міжнародних організацій. Крім того, Україна отримує фінансову, гуманітарну та військову допомогу.

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