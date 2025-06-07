На Львівщині дуб Франка впав на екскурсійний автобус: чи є постраждалі
- На Львівщині дуб Франка впав на екскурсійний автобус у селі Нагуєвичі, але постраждалих немає.
- Дерево, яке впало, знаходилось на території родинного маєтку Івана Франка, і біля нього була табличка про небезпеку падіння.
У суботу, 7 червня, викорчуване дерево впало на екскурсійний автобус. Це відбулося в селі Нагуєвичі, що в Дрогобицькому районі Львівської області.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.
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Що відомо про інцидент на Львівщині
Очевидці опублікували фото події 7 червня. На них видно, як дерево разом із коренем впало на автобус та деформувало його. Наразі не відомо, яка причина падіння дерева. Інформації про негоду в Нагуєвичах не було.
Відомо, що постраждалих унаслідок падіння дерева немає. Проїзд трасою забезпечений.
У "Медіа Дрогобиччина" підкреслили, що дерево, яке впало на автобус – це дуб на території родинного маєтку Івана Франка в Нагуєвичах. Письменник часто відпочивав під цим деревом. В останні роки біля нього встановили табличку, яка попереджала про небезпеку падіння і заборону паркування.
Дуб Івана Франка пошкодив екскурсійний автобус / Фото Ігоря Зінкевича
Очевидці розповіли, що серед пасажирів автобуса були діти, проте в момент падіння дерева в салоні нікого не було.
До слова, у квітні на автомобіль під час руху впало дерево в Києві. Це відбулося посеред дороги у Голосіївському районі.