На дерев'яних колесах поїздять: німецький виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії
Захід жорсткими санкціями намагається зупинити путінську машину для вбивств. Та вже скоро машини росіян зупиняться у прямому сенсі, адже зіткнуться з дефіцитом шин.
Припинено імпортне та експортне постачання
Німецький виробник шин та автокомпонентів Continental оголосив про зупинку виробництва та бізнесу в Росії. Про це заявили у компанії, пишуть російські ЗМІ.
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Continental призупиняє роботу на російському ринку через війну в Україні.
Ми прийняли рішення, у світлі війни проти України та пов'язаних із цим проблем, тимчасово зупинити виробництво,
– зазначили у концерні.
Повідомляється про зупинку заводу в Калузі. Також припинено імпортне та експортне постачання продукції компанії.
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