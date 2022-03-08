На дерев'яних колесах поїздять: німецький виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії

Захід жорсткими санкціями намагається зупинити путінську машину для вбивств. Та вже скоро машини росіян зупиняться у прямому сенсі, адже зіткнуться з дефіцитом шин.

Припинено імпортне та експортне постачання

Німецький виробник шин та автокомпонентів Continental оголосив про зупинку виробництва та бізнесу в Росії. Про це заявили у компанії, пишуть російські ЗМІ.

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Continental призупиняє роботу на російському ринку через війну в Україні.

Ми прийняли рішення, у світлі війни проти України та пов'язаних із цим проблем, тимчасово зупинити виробництво,

– зазначили у концерні.

Повідомляється про зупинку заводу в Калузі. Також припинено імпортне та експортне постачання продукції компанії.

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