У Дергачах чоловік намагався вкрасти коньяк з магазину, а після провалу погрожував гранатою

На Харківщині правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вкрасти пляшку коньяку з магазину. Інцидент стався у місті Дергачі, що на Харківщині.

Як розповіли правоохоронці, коли чоловік викрав пляшку коньяку, його зупинили працівники охорони.

Важливо Алкоголем невідомого походження отруїлися близько 500 військових Росії

Однак у відповідь чоловік дістав гранату, почав нею погрожувати громадянам та втік. На щастя, працівники слідчо-оперативної групи у Дергачах оперативно прибули на виклик і виявили правопорушника з гранатою в руках. Чоловіка затримали.

Зловмисником виявився 45-річний чоловік. Вилучену гранату направили на експертне дослідження. Його звинувачують одразу за кількома статтями, зокрема:

про замах на крадіжку,

про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу,

про погрозу вбивством.

За вчинені злочини чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.



У Дергачах чоловік погрожував гранатою / Фото Нацполіції

Ранкове зведення Генштабу за 3 квітня: дивіться відео