У Дергачах чули вибухи: у мережі повідомляють про пожежу

У Дергачах на Харківщині чути вибухи. За попередньою інформацією, "прилетіло" у приватний сектор.

У небі видніється дим та зникло світло. Місцеві жителі повідомляють, що у місті почалась пожежа.

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Місцеві телеграм-канали пишуть, що "прилетіло" у приватний будинок, після чого почалась пожежа. Проте офіційної інформації наразі немає.

Зверніть увагу, що о 21:10 1 липня на Харківщині оголосили про повітряну тривогу. Вона тривала недовго, оскільки о 21:39 вже оголосили про відбій.