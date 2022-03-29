Держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що держава обов’язково компенсує кожен метр нерухомості, яку громадяни втратили через вторгнення Росії.

Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення до українців, передає 24 канал. Держава у будь-якому випадку відшкодує втрату будинку чи квартири через бойові дії.

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Головне – держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості, – наголосив Володимир Зеленський.

Подати заявку вже можна в Дії

Нова послуга вже доступна в Дії. Але не забудьте оновити застосунок! Вже наступного тижня відповідну заяву можна буде також подати у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Усі деталі щодо нової програми згодом роз’яснять представники Кабміну.

Зеленський додав, що для відбудови України залучатимуть держав-партнерів та провідні світові компанії. Він обіцяє, що тут працюватимуть найкращі фахівці. До прикладу, у Данії дуже позитивно сприйняли цю пропозицію.

Серед інших позитивних новин: українські урядовці розширили програму допомоги установи, які підтримують переселенців із зони бойових дій. Також вже направили 426 мільйонів гривень для виплати зарплати шахтарям.

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