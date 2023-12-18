Нерухомість, земля й авто на 52 мільйони: державі передали майно рівненського військкома
Джерело:ДБР
За матеріалами ДБР державі передали у власність майно колишнього очільника Рівненського ТЦК. Його вартість оцінюють майже у 52 мільйони – це нерухомість, земельні ділянки та авто на гірськолижному курорті.
Розслідування щодо цього посадовця розпочалося за фактом побиття підлеглого. Однак згодом з'явилися додаткові деталі.
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Конфіскація нерухомості та іншого майна
За матеріалами ДБР у розпорядження Нацагентства з питань виявлення активів (АРМА) передали майно керівника Рівненського обласного ТЦК та СП. Його загальна вартість оцінюється у 51 мільйон 700 тисяч гривень. Зокрема, це:
- земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 квадратних метрів;
- 7 будинків загальною площею майже 500 квадратних метрів на цьому ж гірськолижному курорті;
- земельна ділянка у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 квадратних метрів.
- два вантажних автомобілі.
Розслідування щодо цього військкома розпочали ще у липні цього року – однак за фактом побиття підлеглого солдата. За даними слідства той погрожував викрити злочинну діяльність чиновника. Однак правоохоронцям вдалося виявити й нерухомість та транспорт, які зареєстровані на далеких родичів посадовця.
Справа голови Рівненського ТЦК
- У липні у мережі з'явилося відео, де буцімто керівник Рівненського обласного ТЦК та СП Сергій Луцюк б'є биткою свого підлеглого. Той обіцяє, що "більше не буде", а йому погрожують.
- Після цього у ДБР повідомили про перевірку посадовця. Під час цього у керівника Рівненського районного ТЦК та СП вилучили бити, якою той бив чоловіка, а також 8 пакетів "із білою речовиною, яка може бути амфетаміном", і знаряддя для вживання наркотичних речовин.
- Військкома затримали і рішенням суду відправили під варту без можливості внести заставу. Санкція інкримінованої статті про перевищення службових повноважень передбачає до 12 років позбавлення волі.
- Підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи, повідомили у жовтні. Стало також відомо, що чоловік будує готель у Буковелі.