Нерухомість, земля й авто на 52 мільйони: державі передали майно рівненського військкома

За матеріалами ДБР державі передали у власність майно колишнього очільника Рівненського ТЦК. Його вартість оцінюють майже у 52 мільйони – це нерухомість, земельні ділянки та авто на гірськолижному курорті.

Розслідування щодо цього посадовця розпочалося за фактом побиття підлеглого. Однак згодом з'явилися додаткові деталі.

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Конфіскація нерухомості та іншого майна

За матеріалами ДБР у розпорядження Нацагентства з питань виявлення активів (АРМА) передали майно керівника Рівненського обласного ТЦК та СП. Його загальна вартість оцінюється у 51 мільйон 700 тисяч гривень. Зокрема, це:

земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 квадратних метрів;

7 будинків загальною площею майже 500 квадратних метрів на цьому ж гірськолижному курорті;

земельна ділянка у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 квадратних метрів.

два вантажних автомобілі.

Розслідування щодо цього військкома розпочали ще у липні цього року – однак за фактом побиття підлеглого солдата. За даними слідства той погрожував викрити злочинну діяльність чиновника. Однак правоохоронцям вдалося виявити й нерухомість та транспорт, які зареєстровані на далеких родичів посадовця.

Справа голови Рівненського ТЦК