СБУ затримала помічника нардепа, який хотів стати гауляйтером у випадку окупації Черкащини

В Україні продовжують виявляти та затримувати колаборантів. Так, правоохоронці відправили під варту помічника народного депутата. Він прагнув стати гауляйтером, у разі окупації Черкащини.

Затримати співробітникам СБУ вдалось депутата Черкаської міської ради. Імовірний державний зрадник очолював на місці фракцію "ОПЗЖ" до її заборони. Ба більше, він ще й був помічником чинного народного депутата.

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Хотів очолити окупаційну "владу" на Черкащині

Під час слідства вдалось з'ясувати, що депутат не лише підтримував повномасштабне вторгнення. Він ще й мав амбітну ціль. Чоловік прагнув бути гауляйтером Черкащини, якби її російські військові таки окупували.

Працював він не один. У затриманого також була поплічниця – дружина. Вони спільно займались інформаційно-підривною діяльністю, яка мала б зіграти на руку росії. Один із наративів, які вони проштовхували, – громадянський конфлікт в Україні. Мовляв, країна-агресорка не нападала на нашу державу 24 лютого.

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Крім того, фігуранти справи вважали, що чинити спротив агресору не потрібно. Ба більше, вони очікували на можливу окупацію. Крім того, виступали із засудженням військово-політичного керівництва нашої держави.

Намагався втекти до США

Затриманий збагнув, що його шанси стати гауляйтером Черкащини мізерні, тож вирішив втекти за кордон. Але зробити це він не зміг, адже його затримали перед поїздкою до США.

Депутатові, а також його дружині вже оголосили про підозру. Їх звинувачують у виправдовуванні, визнанні правомірною, а також запереченні збройної агресії росії проти України.

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