Державні монополії "в темну" намагаються збільшити свої витрати через підвищення тарифів, – ЗМІ

Керівництво державних компаній-монополістів "Укренерго", "Оператора ГТС України" та "Укрзалізниці" роблять все можливе, щоб у 2025 році були підвищені їхні тарифи, які мають покрити збитки через неефективне управління за рахунок споживачів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на БізнесЦензор. У статті йдеться про те, наскільки непрозорим є процес підвищення тарифів, а аргументація керівників монополій – непереконливою.

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Зокрема, "Укренерго" отримало від НКРЕКП схвалення проєкту підвищення тарифу на передачу електроенергії 26% – до 665 гривень за МВт-год. Хоча сама компанія хотіла підвищити тариф одразу на 48% – до 783,69 гривень за МВт-год. Тобто регулятор вже знайшов у розрахунках енергетичного монополіста необґрунтовані витрати. Зокрема, компанія закладала у свої розрахунки підвищення зарплат одразу на 25% та планувала витратити понад 800 мільйонів гривень на "соціальні заходи",

— зазначає видання.

Простір для "урізання апетитів" держмонополії залишається – левова частина операційних витрат компанії припадає на компенсацію технологічних витрат електроенергії у мережах, що потребує перевірки. Спочатку "Укренерго" хотіло закласти у новий тариф 18,35 мільярда гривень, але саме, без жодних пояснень, знизило цю суму до 14,34 мільярда гривень. Тобто визнало, що підвищення тарифу завищене. Також компанія майже вдвічі підвищує суму на виплати за "зеленим" тарифом, а також закладає виплати за кредитами, що взагалі має бути виключене на час війни й стати питанням домовленостей з кредиторами.

Керівництво ТОВ "Оператор ГТС України" пояснює необхідність підвищення тарифу на 305% завершенням дії угоди про транзит російського газу через Україну, а гендиректор Дмитро Липпа наполягає на необхідності збільшення прибутку монополіста у тариф, до рівня облікової ставки НБУ (зараз 13,5%).

Водночас дізнатися, куди компанія витрачатиме отримані кошти, неможливо: вона не розкриває ані розрахунки, закладені у підвищення тарифу, ані фінансову звітність… Відмовляється деталізувати підстави для підвищення тарифів одразу на 37% і керівництво "Укрзалізниці"… Скільки саме коштів монополіст планує додатково зібрати з українського бізнесу, голова компанії не каже… Хоча фінплан компанії на 2024 рік вже передбачає капітальні інвестиції у розмірі 38 мільярдів гривень, але перевірити, куди спрямовують ці кошти, також неможливо,

— вказують журналісти.

Видання зазначає, що при цьому держкомпанії-монополісти не використовують наявні можливості для оптимізації витрат і збільшення доходів та не поспішають працювати з кредиторами.

Коротко про підвищення тарифів

Нагадаємо, пропозицію АТ "Укрзалізниця" щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення має розглянути міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба – вона знаходиться на розгляді Тарифної ради при його міністерстві.

У листопаді Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила проєкт постанови про підвищення на 25,8% тарифу на передачу електроенергії НЕК "Укренерго" на 2025 рік. Також НКРЕКП схвалила аналогічну постанову щодо підвищення тарифів ТОВ "Оператор ГТС України" на послуги з транспортування газу для точок входу/виходу на 2025−2029 роки — підвищення одразу на 305%.