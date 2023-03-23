У Німеччині вдруге за рік готували держпереворот: поліція провела обшуки за 20 адресами

На початку грудня 2022 року у Німеччині правоохоронці провели спецоперацію проти екстремістів, що планували викрадати політиків та штурмувати Бундестаг. Через рік рейд в учасників заколоту провели вдруге.

Про це повідомив міністр юстиції ФРН Марко Бушман. За його словами, поліція Німеччини провела обшуки за 20 адресами у рамках розслідування справи про державний переворот, у підготовці якого підозрюють рейхсбюргерів.

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Деталі справи

Черговий рейд відбувся 22 березня у восьми федеральних землях Німеччини та у Швейцарії. Відомо, що обшуки пройшли у п'ятьох підозрюваних, а також у 14 свідків у справі. Зокрема, німецькі спеслужби обшукали трьох чинних поліцейських, чотирьох колишніх та одного військовослужбовся.

Зауважимо, що під час слідчих дій у місті Ройтлінген в Баден-Вюртемберзі один з поліцейських отримав легке вогнепальне поранення. Його поранили, коли поліція намагалася зайти в оселю чоловіка, який виступав свідком у справі про підготовку держперевороту.

Що передувало