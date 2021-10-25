Державний переворот у Судані: МЗС надало рекомендації українцям

У Судані 25 жовтня військові здійснили спробу захопити владу. Міністерство закордонних справ України рекомендує нашим громадянам утриматись від поїздок до цієї африканської країни.

Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у соцмережах. Він наголосив, що дипломати уважно стежать за тим, як розвивається ситуація в Хартумі.

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Українцям краще утриматись від поїздок в Судан

Рекомендуємо українцям наразі утриматися від поїздок до Судану, а тим, хто перебуває в країні, уникати місць масового скупчення людей, залишатися в безпечному місці,

– порадив Ніколенко.

Людям, які перебувають на територію Судану і потребують допомоги українських представників радять телефонувати на "гарячу лінію" посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48.

Що відбувається у Судані

Вранці 25 жовтня група військових розпочала в Судані державний переворот. В руки заколотників потрапив прем'єр-міністр Абдалла Хамдук та кілька лідерів політичних сил. Здебільшого, мовиться про політиків, які очолюють партії-партнерки коаліційного уряду.

Також військові затримали міністрів промисловості та інформації, члена керівної суверенної ради та радника прем'єра з питань ЗМІ. У столиці країни – Хартумі вимкнули мобільний зв'язок та інтернет.

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Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан розпустив Суверенну Раду та перехідний уряд країни, від влади відсторонили і губернаторів. Бурхан оголосив надзвичайний стан у всьому Судані. Нові вибори військові обіцяють аж у 2023 році.

Текст публікації Олега Ніколенка:

Уважно слідкуємо за розвитком ситуації в Хартумі. Рекомендуємо українцям наразі утриматися від поїздок до Судану, а тим, хто перебуває в країні, уникати місць масового скупчення людей, залишатися в безпечному місці. "Гаряча лінія" посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48