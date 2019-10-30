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      Держборг України за місяць збільшився на понад мільярд доларів

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      Держборг України збільшився
      Держборг України збільшився / ua.112.ua

      У вересні 2019 року розмір державного боргу України зріс на 1,25%, тобто на 1,03 мільярда доларів.

      У Міністерстві фінансів України зазначили, що станом на 30 вересня 2019 року розмір державного боргу України складає 82,95 мільярда доларів або 1,99 трильйона гривень.

      До речі: Україна виплатила пів мільярда боргу МВФ

      Водночас у гривневому еквіваленті розмір державного боргу у вересні 2019 року навпаки зменшився на 69,44 мільярда гривень або на 3,4%.

      У міністерстві зазначають, що переважну більшість державного боргу України складають борги держави – 73 мільярди доларів. Окрім того, ще 9,95 мільярда доларів боргу держава гарантує.

      Важливо! За перші 8 місяців 2019 року Мінфін витратив на погашення державних боргів 262,7 мільярда гривень.

      Зовнішні державні борги наразі складають 38,67 мільярда доларів, а внутрішні – 38,67 мільярда доларів.

      У проєкті Держбюджету на 2020 рік передбачено зменшення розміру державного боргу у відсотках до валового внутрішнього продукту до 54,1%. У 2019 році він складає 62% від ВВП.

      Детальніше: Рада ухвалила закон про держбюджет на 2020 рік у першому читанні

      Що відомо про борги України?У 2019-2021 роках Україні потрібно буде виплачувати близько 6 мільярдів доларів щороку. Але 2019 рік – найкритичніший, тому що залучати зовнішнє фінансування під час післявиборчих перипетій дуже складно – інвестори через невизначеність не готові давати гроші.

      З усіх виплат значна частка, більше половини – офіційним кредиторам: МВФ, Євросоюз, США, і дефолт за цими зобов'язаннями в принципі неможливий. Ще один момент – понад дві третини усіх виплат необхідно буде здійснити через бюджет, який немає таких ресурсів, як Центробанк.

      blog_ava
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики держборг Гроші Бюджет 2020
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