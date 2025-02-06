США заявили про скасування Панамою плати за проходження каналом для суден уряду, але є нюанс

Держдеп США заявив, що Панама нібито скасувала для кораблів американського уряду плату за проходження Панамським каналом. Згодом на це з'явилася реакція панамської влади.

Вона каже, що ніяких змін щодо перетину каналу не було. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Держдеп та Reuters.

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Панама готова обговорити зі США транзит кораблів

Свою заяву Держдеп зробив у четвер, 6 лютого.

Урядові судна США тепер можуть проходити Панамським каналом без зборів, заощаджуючи уряду США мільйони доларів на рік,

– повідомили в американському відомстві.

Однак згодом адміністрація Панамського каналу поспішила спростувати цю заяву.

Там кажуть, що не вносили жодних змін до зборів або прав на перетин каналу.

"З повною відповідальністю адміністрація Панамського каналу, як вона зазначила, готова налагодити діалог з відповідними офіційними особами США щодо транзиту кораблів військового часу з цієї країни", – додали у Панамі.

До слова, 1 лютого новий держсек США Марко Рубіо зустрівся із панамським президентом Хосе Раулю Муліно.

Він поскаржився, що "вплив Китаю загрожує Панамському каналу". Однак, Муліно заперечив це і додав, що обговорювати з Рубіо питання контролю каналу не буде, бо він належить лише Панамі.