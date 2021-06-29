Через тероризм і переслідування: Держдеп не рекомендує громадянам США їхати в Росію

Держдеп США продовжив рекомендації для своїх громадян не подорожувати в Росію. Зокрема, цього закликають не робити через тероризм, переслідування, а також обмежені можливості американського посольства.

Відповідне звернення відомство оприлюднило 28 червня. У ньому громадян США застерігають від поїздок у Росію, зокрема в деякі її регіони.

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Держдеп радить американцям утриматися від подорожей до Росії через тероризм, переслідування, обмежені можливості американського посольства та довільне застосування місцевого законодавства.

У Росії не гарантуються права на мирні зібрання та свободу слова, діють натхненні екстремістською ідеологією терористичні організації.

Також у країні фіксують високий рівень захворюваності на коронавірус.

Регіони, які варто оминати

Особливо громадян США застерегли від поїздок на Північний Кавказ, зокрема в Чечню і на гору Ельбрус, через "викрадення людей і ризик громадянських заворушень".

Крім того, рекомендують не відвідувати Кримський півострів через "окупацію Росією української території та зловживання зі сторони окупаційної влади".

Приклади порушень російської сторони

У Держдепі звернули увагу, що громадян США, зокрема колишній та нинішній урядовий та військовий персонал, та приватних підприємців російські посадовці неодноразово допитували, довільно і з погрозами. Крім того, американців арештовували за фальшивими звинуваченнями та відмовляли у справедливому суді.

У відомстві наголосили, що громадяни США "можуть стати жертвами переслідування, жорстокого поводження та вимагання. Враховуючи це, весь урядовий персонал має ретельно зважити необхідність поїздки до Росії.