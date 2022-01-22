Держдеп США розпорядився розпочати евакуацію сімей своїх дипломатів з України, – журналіст
Джерело:твітер Лукаса Томлінсона
Держдеп США, за інформацією джерел, таки ухвалив рішення про евакуацію своїх дипломатів з України. Причиною цього стала загроза повномасштабного вторгнення Росії.
Евакуацію американських дипломатів можуть почати уже з понеділка. Про це повідомили чиновники Держдепу журналісту Fox Nesw Лукасу Томплінсону.
Що було раніше Посольство США в Києві просить дозволу в Держдепу для евакуації співробітників, – CNN
Держдеп евакуйовуватиме родини дипломатів
За даними джерел, з понеділка, 24 січня США розпочнуть евакуацію родин представників дипломатичної місії Вашингтону в Україні.
Держдепартамент наказує сім'ям співробітників посольства США в Україні розпочати евакуацію з країни вже в понеділок,
– написав Томплінсон.
Водночас за даними "РИА Новости" в Держдепі США заявили, що навіть якщо евакуація сімей дипломатів таки відбуватиметься, для цього не використовуватимуть урядові американські літаки. Тобто їм потрібно буде летіти звичайними рейсами в США.
Також в Держдепі заявили, що евакуації своїх громадян з України поки не планують.
Можлива евакуація американських дипломатів з України: головне
- CNN повідомили про те, що в Держдепі США розглядають можливість евакуації своїх громадян з України. Першочергово Вашингтон планує забирати дипломатів.
- За даними того ж видання, 22 січня дипломати з Києва звернулися до Держдепу з проханням дозволити евакуацію.
- Однак у посольстві США в Києві назвали можливу евакуацію "звичайним плануванням".
- Причиною можливої евакуації є серйозна безпекова загроза – можливість загострення війни з Росією.
До теми пропонуємо сюжет про можливу евакуацію дипломатів США: дивіться відео