Держдеп США схвалив продаж Україні боєприпасів розширеної дальності

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні боєприпасів та супутнього обладнання. Йдеться про суму 373,6 мільйона доларів.

Про це повідомили в пресслужбі Держдепу, пише "Європейська правда".

Дивіться також Чи протримається Україна: FP спрогнозувало, що буде з військовою допомогою США

Що відомо про рішення Держдепу?

Держдеп повідомив про можливий продаж Україні боєприпасів типу Joint Direct Attack Munitions – Extended Range (JDAM-ER).

За словами відомства, уряд України звернувся до США з проханням придбати 1 200 комплектів хвостових частин для боєприпасів спільного прямого удару (JDAM) типу KMU-572 та 332 комплекти хвостових частин для JDAM типу KMU-556.

Довідково. Joint Direct Attack Munition (JDAM) – це комплект спеціального обладнання для некерованих бомб, що перетворює їх на керовані боєприпаси. Версія Extended Range передбачає дальність польоту до понад 70 кілометрів.



Завдяки збільшеній дальності польоту українські пілоти можуть скидати боєприпаси, залишаючись за межами радіуса дії більшості російських комплексів ППО ближньої та середньої дальності.



Снаряд всепогодний – на GPS не впливають дощ, хмари, туман, дим або штучні перешкоди.



Вперше про передачу JDAM Україні заговорили взимку 2022 – 2023. Ще тоді в ефірі 24 Каналу експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що боєприпаси можна застосовувати для ударів по передньому краю ворожих військ.

У замовленні також буде обладнання для обслуговування боєприпасів JDAM, запасні та ремонтні частини, витратні матеріали, підтримка з ремонту та обслуговування, програмне забезпечення для озброєння, інженерні, технічні та логістичні послуги американського уряду та підрядників.

Головним підрядником замовлення виступить компанія Boeing із Сент-Луїсі, штат Міссурі.

Запропонований продаж сприятиме посиленню спроможності України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для виконання завдань із самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужному потенціалу протиповітряної оборони,

– зазначили у Держдепі.

Варто зауважити, що боєприпаси JDAM-ER значно дешевші, ніж застосування спеціалізованих крилатих ракет, наприклад, Storm Shadow чи SCALP-EG.

До слова, уже тривалий час відчається послаблення західної військової допомоги Україні. Втім, за словами адмірала Роб Бауер в інтерв'ю 24 Каналу, Україна показує надзвичайну ефективність у відбитті ворожих атак та звільненні окупованих територій.

Військова допомога: останні новини

Україна та низка європейських країн 30 квітня запустила коаліцію Corpus, у межах якої обмінюватимуться досвідом для покращення підходів до оборонних закупівель та логістики. Як зазначила ведуча 24 Каналу Софія Трощук, до ініціативи долучилися закупівельні агенції України, Фінляндії, Італії, Норвегії, Швеції та Великої Британії. Засідання відбуватимуться раз на пів року.

Окрім того, Велика Британія приєднається до позики ЄС, що дозволить її оборонним компаніям передавати озброєння Україні. Передбачається, що країна покриватиме частину відсотків за кредитом, пропорційно до вартості укладених з Україною контрактів.

Тим часом стало відомо, що адміністрація Трампа не передбачила грошей на військову допомогу Україні за програмою USAI у бюджеті на 2027 рік. У межах цієї програми Пентагон замовляв військову техніку для ЗСУ, зокрема у 2026 на неї заклали 400 мільйонів доларів.

Також США попередили Європу про затримки постачання озброєння через скорочення запасів на тлі війни з Іраном. Затримки можуть торкнутись боєприпасів для HIMARS, NASAMS та інших систем.

Окрім того, Трамп погодив продаж військової техніки на суму понад 8,6 мільярда доларів союзникам на Близькому Сході. У розмові з 24 Каналом політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко зазначив, що це вказує на те, що американський президент відступати не буде.