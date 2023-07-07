"Нічого без України": у Держдепі спростували чутки про "таємні переговори" США та Росії

У Державному департаменті США не підтвердили інформацію про те, що Білий дім санкціонував "таємні переговори" з Росією щодо закінчення війни в Україні. Там назвали це чутками.

Речник Держдепу назвав подібну інформацію чутками. І вкотре наголосив, що без України цього питання вирішувати у США не будуть.

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Адміністрація Байдена не санкціонувала ці дискусії. І як ми неодноразово говорили, нічого про Україну без України,

– заявив речник Держдепу.

Він наголосив, що США будуть і надалі продовжувати постачати зброю ЗСУ, щоб українська сторона "могла вести переговори з позиції сили, коли вважатиме, що час настав".

Що цьому передувало

Раніше ЗМІ писали, що група колишніх високопоставлених чиновників із нацбезпеки США провела таємні переговори з близькими до Кремля росіянами та главою мзс Росії Сергієм Лавровим.

За інформацією джерел телеканала NBC, такі розмови проводилися з метою створення основи для майбутніх переговорів про припинення війни країни-агресора – Росії проти України.